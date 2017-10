Vogel Moro kleine maand niet op Westmaat

Soufyan Moro.



10 oktober 2017 11:59



Soufyan Moro moet de komende twee wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.



De middenvelder van IJsselmeervogels kreeg deze schorsing naar aanleiding van zijn rode kaart in de uitwedstrijd bij VVSB.



Hierdoor mist Moro de thuiswedstrijden tegen De Treffers en AFC en is hij pas voor het uitduel bij GVVV weer beschikbaar voor trainer Willem Leushuis. De eerstvolgende thuiswedstrijd voor Moro is pas op 4 november tegen Koninklijke HFC.