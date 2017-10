Herfst, kabouters, stoom en paddenstoelen in de polder

1



21 oktober 2017 9:19



De K is weer in de maand en dat betekent kabouters.



Op zaterdag 21 oktober tijdens de laatste maaldag van dit seizoen van stoomgemaal Hertog Reinout in Nijkerk kunnen de kleine kabouters een paddenstoelenspeurtocht doen in en om het stoomgemaal Arkemheen. Daarnaast zijn er nog veel meer herfstactiviteiten van 11-16 uur.



In de polder komt de kerk-, veld- en de steenuil voor. Ooit weleens bekeken wat er allemaal in een uilenbal zit? Kom het ontdekken. Kijk uit, want uilenballen pluizen is erg verslavend. Deze herfstmaaldag is er kabouterthee en paddenstoelensoep.



Natuurlijk is het stoomgemaal weer goed op stoom en is het ketelhuis heerlijk verwarmd. De stoker en machinist vertellen hun verhaal en ze doen hun uiterste best om alle vragen te beantwoorden.



Kom heerlijk even met de (klein)kinderen (of zonder) stoom afblazen, kabouters tellen, uilenballen pluizen en genieten in de polder Arkemheen!



Entree voor volwassenen € 3,50 en voor kinderen t/m 14 jaar de helft. Kinderen met een kaboutertekening en/of een gedicht over de herfst hebben gratis toegang.