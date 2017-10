Veel goed nieuws over het Eemgebied

In de Eem zwemmen veertig soorten vis.



10 oktober 2017 8:26



Tijdens de vrijdag door de Vereniging Eemsnoer georganiseerde tocht op de Fietsboot over de Eem, vertelde Marco Kraal (onder andere bekend van het programma Vis TV van RTL7) dat er weer veertig vissoorten in de Eem aanwezig zijn. Nog niet zo lang geleden waren dat er nog maar enkele.



Enkele zwemmers in de Eem illustreerden zijn woorden dat de Eem weer een gezonde rivier aan het worden is. Meer goed nieuws voor de ruim zeventig opvarenden kwam van Eemsnoer bestuurder Wim Zwanenburg. Hij kondigde aan dat de Vereniging Eemsnoer in 2018 een speciale Eemsnoer Award in het leven gaat roepen. Deze prijs zal betrekking hebben op een van de vele toeristische of recreatieve aspecten in het Eemgebied. Later dit jaar wordt hier meer bekend over gemaakt. Ook dat het Eemsnoer op dit moment met een ervaren auteur van wandelboeken onderzoekt om een dergelijk boek vol verhalen en wandelroutes voor het Eemgebied te maken, werd door de opvarenden bijzonder positief ontvangen.

Dat de Eem leeft bleek wel uit de grote opkomst aan boord. Niet alleen de toeristische sector was aanwezig, ook vertegenwoordigers van goede doelen, vluchtelingenwerk, maatjesprojecten en de politiek gaven acte de présence. Wethouder Stegeman van Amersfoort genoot zichtbaar van het prachtige landschap. Hij toonde zich aangenaam verrast over de betrokkenheid van zoveel mensen bij de Eem.

Coördinator Lex Bergers had er voor gezorgd dat iedereen in willekeurige samengestelde groepjes verrassende nieuwe contacten kon opdoen. Zo ontmoetten raadsleden een groep startende ondernemers uit Amersfoort en maakten museumbestuurders kennis met Vluchtelingenwerk Nederland. Op deze manier werd heel concreet gewerkt aan de ‘verbinding’ waar voorzitter Stan Uyland het in zijn inleiding over had.

De vrijwilligers van de Fietsboot hadden op voortreffelijke wijze de catering op orde met ondere een heerlijk biertje van de Amersfoortse bierbrouwer De Drie Ringen.