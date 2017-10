Bijna 1.900 euro voor St. Maarten

1



9 oktober 2017 15:51



De afgelopen weken hebben de kinderen van de School met de Bijbel geld opgehaald voor de slachtoffers van de orkaan Irma op St. Maarten.



De kinderen hebben allemaal een euro gekregen en het doel was om met zelfbedachte acties dit bedrag te vergroten.

Nou dat is gelukt! In totaal hebben de kinderen 1885,19 euro opgehaald. Dit bedrag is inmiddels gestort op de rekening van het Rode Kruis.