Opa’s en oma’s op ’t Kruisrak

9 oktober 2017 17:57



In het kader van de open week op openbare sportbasisschool ’t Kruisrak was het woensdag 4 oktober ‘Opa- en omadag’.



Veel grootouders maakten gebruik van de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de school van hun kleinkind(eren). Het was een gezellige drukte in alle groepen! De opa’s en oma’s kregen een indruk van het reken-, taal- en leesonderwijs in deze tijd. En natuurlijk mochten ze met hun kleinkind(eren) samenwerken.



Op deze woensdag werd ook de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Het boek van ‘De Gruffalo’ werd als toneelstuk uitgevoerd, met als swingende afsluiter het themalied van Kinderen voor Kinderen. Bruna Van de Geest verzorgde weer een kraam met prachtige jeugdboeken.