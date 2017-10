Aileen de Graaf wereldkampioen

Aileen (derde van links) viert de wereldtitel met haar teamgenoten.



9 oktober 2017



Het Nederlands vrouwendartsteam heeft in Japan de wereldtitel veroverd. In de finale werd Zweden met 9-6 verslagen.



Aileen de Graaf pakte deze titel samen met haar ploeggenoten Anca Zijlstra, Vanessa Zuidema en Sharon Prins.



Het was de tweede keer dat de Oranjedames de wereldtitel in de wacht sleepten. De eerste keer was in 2001. De landenteams bestonden destijds nog uit twee speelsters. Toen wonnen Francis Hoenselaar en Mieke de Boer goud in Maleisië.



In het individuele toernooi pakte Aileen de bronzen plak.