‘Vergeetachtig of dement’ in Alzheimer Café

9 oktober 2017 12:58



Op dinsdagavond 10 oktober is het weer Alzheimer Café en gaat het over het onderwerp ‘vergeetachtig of dement’.



Als er steeds meer wordt vergeten, denken mensen vaak aan dementie. Hoe weet je of dat ook echt het geval is, of dat er iets anders aan de hand is? Margo Lak komt deze avond uitleg geven over het herkennen van dementie en de verschillen tussen vergeetachtig zijn en een vorm van dementie.



Belangstellenden zijn van harte welkom om 19.00 uur in restaurant De Mandemaaker. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur.



De zorg voor mensen met dementie vergt veel energie en doorzettingsvermogen. Het is voor direct betrokkenen van belang om op tijd steun en advies te vragen, zodat men goed geïnformeerd is en ervaringen kan delen.

Het Alzheimer Café biedt daartoe gelegenheid en is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners.