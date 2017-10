En Passant te sterk voor Groninger Combinatie

1



7 oktober 2017 20:48



De schakers van En Passant hebben ook hun tweede wedstrijd gewonnen in de Meesterklasse.



Groninger Combinatie werd in het hoge noorden overtuigend met 3,5-6,5 verslagen.



Winst was er voor Rick Lahaye, Richard Vedder, Benjamin Bok, Erwin l'Ami en Vyacheslav Ikonnikov.



Manuel Bosboom, Zhaoqin Peng en Henk Vedder speelden remise, terwijl Friso Nijboer en Anna Maja Kazarian een nederlaag incasseerden.