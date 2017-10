Eemdijk niet langs Staphorst

1



7 oktober 2017 16:25



Staphorst was deze zaterdag de tegenstander van Eemdijk. De groenen kwamen in Overijssel al vroeg op voorsprong, maar wisten de winst niet over de streep te trekken: 1-1.



Terwijl sommige toeschouwers nog naar hun plekje zochten, werd er al gescoord door Jan de Graaf. Jan de Graaf wist al na acht seconden het net te vinden. Evert Brouwers had binnen tien minuten de voorsprong kunnen verdubbelen. Zijn inzet werd van de lijn gehaald. Na een kwartier scoorde de thuisploeg de gelijkmaker.



Hoogtepunt van de tweede helft was een penalty voor de thuisploeg. De vrij makkelijk gegeven strafschop werd gekeerd door Gerben Jan Ruizendaal. Er waren nog kansen over en weer, maar gescoord werd er niet meer.