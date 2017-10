Spakenburg wint met strafschoppen

1



7 oktober 2017 14:58



Spakenburg begon als koploper aan de thuiswedstrijd tegen Jong FC Groningen. Na negentig minuten stonden de blauwen nog steeds bovenaan.



Jong FC Groningen kwam wel op voorsprong. Tim Riksman was de doelpuntenmaker. Spakenburg zette aan en wist via Olivier Pilon gevaarlijk te worden. Ook Jasper Waalkens had een goed schot in huis. Zijn inzet werd met een hand tegengehouden, maar niet die van de keeper. Daarom ging de bal op de stip. Kees Tol benutte die strafschop en bracht Spakenburg langszij.



In de tweede helft had Groningen de beste kansen, maar wist het doel niet te vinden. Spakenburg wist de balans weer te vinden. Met nog een klein kwartier op de klok werd Pilon neergehaald in de zestien. Tol schoot ook de tweede penalty raak: 2-1.