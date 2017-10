IJsselmeervogels toont veerkracht

1



7 oktober 2017 19:56



In de gietende regen heeft IJsselmeervogels zich terug weten te knokken uit een schier kansloze situatie. Na ruim een uur spelen stonden de rooien met 2-0 achter. Ook had Soufian Moro met rood het veld voortijdig verlaten.



Tegenstander was VVSB uit Noordwijkerhout. In de eerste helft waren de kansen voor de thuisploeg. IJsselmeervogels stelde daar wel iets tegenover. Berry Powel en Sherwin Grot kregen kansjes. Vlak voor rust kwam VVSB door Frans van Niel verdiend op voorsprong.



Na de pauze verdubbelde Mohamed el Osrouti de voorsprong. Toen niet veel later de net ingevallen Moro een rode kaart kreeg, leek het een verloren wedstrijd. Niets bleek minder waar. Invaller Robbert Olijfveld scoorde binnen vijf minuten twee keer. Hierdoor volgde nog een spannende eindfase, maar het bleef bij 2-2.