Afsluiting A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes

6 oktober 2017 16:48



Van zaterdag 7 oktober 19.00 uur tot zondag 8 oktober 11.00 uur is de A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat laat werkzaamheden uitvoeren door aannemerscombinatie 3Angle voor de verbreding van de A27/A1.



Weggebruikers worden omgeleid over Amersfoort via de A28 en A1. Het onderliggende wegennet wordt hierdoor niet extra belast. Ter plaatse wordt de omleiding aangegeven met borden. De extra reistijd is ongeveer 10 minuten.



Tijdens de afsluiting sloopt aannemerscombinatie 3Angle de fietsbrug Zwaluwenberg over de A27. Dit is nodig vanwege de verbreding van de weg. 3Angle combineert de sloop met andere noodzakelijke werkzaamheden, om de afsluiting zoveel mogelijk te benutten en hinder te beperken. De andere werkzaamheden zijn onder meer het plaatsen van zogeheten portalen (dragers met matrixborden) en het maaien van de middenbermen.