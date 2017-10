Eemdijk toe aan zege

1



7 oktober 2017 9:57



Na één puntje uit de laatste twee duels, is Eemdijk weer eens toe aan een zege.



Dat moet dan gebeuren op sportpark Het Noorderslag in Staphorst, waar het elftal van Patrick Loenen de lokale trots treft.

Staphorst staat zevende in de hoofdklasse B met 8 punten uit 5 duels. Eemdijk staat één positie lager en heeft één punt minder.



Het duel in deze Overijselse gemeente begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Thijs Voncken uit Hulsberg (Zuid-Limburg).