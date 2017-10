Spakenburg verdedigt koppositie

1



7 oktober 2017 10:26



Koploper Spakenburg treft in Jong FC Groningen de nummer vier op de ranglijst.



Zaterdagmiddag om 15.00 uur fluit scheidsrechter Frank van de Elzen uit Berghem voor het begin van dit duel.

De jonge Groningers verzamelden tot nu toe 11 punten uit 6 duels, drie minder dan Spakenburg. De blauwen zijn samen met VVOG de enige nog ongeslagen ploeg in de Derde Divisie en willen dat graag zo houden.



De gasten wonnen vorige week in de slotminuut van DVS ’33 en proberen nu een aanval te doen op de koppositie.