IJsselmeervogels naar Noordwijkerhout

1



Reageer



0 reacties



7 oktober 2017 10:58



IJsselmeervogels gaat zaterdag op bezoek bij VVSB.



Na twee gelijke spelen in de laatste twee duels, waarin het spel ook niet echt sprankelend was, gaan de Vogels op zoek naar een driepunter op sportpark De Boekhorst.

Tegenstander VVSB boekte vorige week in Rijnsburg zijn eerste zege, door na een 2-0-achterstand in de slotfase met een overwinning aan de haal te gaan.



Het duel in Noordwijkerhout begint om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Edgar Bijl uit Hendrik Ido Ambacht.