Klaas van Twillert in De Verandering

1



Reageer



0 reacties



6 oktober 2017 14:23



Klaas van Twillert is als kind al een druk jongetje en staat graag in het middelpunt van de belangstelling. Thuis is er nooit rust: zijn vader heeft een boerenbedrijf en runt daarnaast een ouderwetse bruine kroeg. Vader drinkt graag een borreltje mee en is na verloop van tijd de beste klant van zijn eigen kroeg. Dat zorgt voor problemen en spanningen thuis. Maar gepraat wordt er niet.



Klaas kan nergens zijn verhaal kwijt en dat heeft grote impact op hem. Als hij 9 is, steelt hij voor het eerst geld van zijn ouders. Het is het begin van een lange periode van stelen, liegen en bedriegen. Duizenden euro’s ontvreemdt hij van zijn familie. Het wordt zelfs zo erg, dat zijn broer, zus en ouders een slot op hun slaapkamerdeur moeten plaatsen. Het gaat van kwaad tot erger; hij steelt zelfs in beslaggenomen brommers van de politie.



Om zijn schuldgevoel te onderdrukken, begint Klaas als hij 14 is met het gebruik van drank en softdrugs. Het duurt niet lang of het drugsgebruik beheerst zijn leven. Op zijn 16e is hij verslaafd aan cocaïne en niet veel later bezoekt hij voor het eerst een prostituee. Zijn broer maakt zich in deze periode veel zorgen. Hij is blij als Klaas niet lang daarna een relatie krijgt en na verloop van tijd zelfs belijdenis doet. Hij hoopt van harte dat Klaas vanaf dan de juiste keuzes zal maken. Het tegendeel is helaas waar. Hoewel Klaas zijn vriendin plechtig belooft te stoppen met drugs, blijft hij doorgaan met het gebruiken van cocaïne. Niet veel later gaat hij ook weer naar de prostituees. Soms bezoekt hij er wel twee op een avond.



Na acht jaar van list en bedrog loopt de relatie van Klaas uit op een dramatische breuk. Zelfmoord- en wraakgedachten schieten door zijn hoofd. Hij besluit de stal waar het paard van zijn ex staat, in brand te steken en daarna een einde aan zijn leven te maken. Maar op het moment dat hij met brandbare spullen naar de stal gaat, gebeurt er een wonder.



Het EO-programma De Verandering is zaterdag 7 oktober te zien om 18.40 op NPO 2.