En Passant naar Groningen

6 oktober 2017 12:58



Na de nipte winst op Pathena Rotterdam, treft En Passant in de tweede competitieronde in Meesterklasse Groninger Combinatie.



De Groningers verloren hun eerste wedstrijd met 6-4 van Voerendaal.



In Groningen verdedigen zaterdag 7 oktober de volgende tien spelers de kleuren van En Passant: Henk en Richard Vedder, Zhaogin Peng, Manuel Bosboom, Friso Nijboer, Erwin l’ Ami, Slava Ikonnikov, Benjamin Bok, Rick Lahaye en Anna Maja Kazarian.