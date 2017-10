Ontwikkeling Rengerswetering eiland vier

1



4 oktober 2017 11:38



De planontwikkeling van Rengerswetering verloopt voorspoedig. Eiland 2 wordt afgebouwd en de bouwplanontwikkeling en de voorbereiding van het bouwrijp maken van eiland 3 is in volle gang.



De realisatie van de bouw op het vierde eiland is voorzien in de periode 2021-2024. Voorafgaand hieraan zal nog veel moeten gebeuren.



Daarom is een plan van aanpak opgesteld waarin de achtergronden en het proces hoe te komen tot realisatie op hoofdlijnen is beschreven. Het college heeft ingestemd met dit plan van aanpak als leidraad voor de ontwikkeling van eiland vier.