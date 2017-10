Verontreiniging Westdijk niet voor 1 december opgeruimd

1



3 oktober 2017 17:24



Waterschap Vallei & Veluwe wil nader onderzoek naar de werkelijke omvang van de verontreiniging van de Westdijk om daarmee de oplossing te kunnen bepalen.



Het waterschap moest voor 1 oktober met een plan van aanpak komen. Aangegeven wordt dat het eerdere onderzoek te summier is ‘om redelijkerwijs en zorgvuldig een oplossing te bepalen om te voldoen aan de gestelde voorwaarden, verwijderen bodemverontreiniging en voorkomen van verdere aantasting. Gezien de financiële en maatschappelijke impact wil het waterschap uiterst zorgvuldig zijn oplossingsrichting bepalen.’



Oplossingen variëren van het opheffen van de verontreiniging tot en met het volledig verwijderen van de thermisch gereinigde grond.



Wat daarnaast speelt is dat er geen werkzaamheden aan de dijk mogen plaatsvinden in het stormseizoen. ‘Elk werk aan de dijk zal de dijk (tijdelijk) verzwakken wat de veiligheid van het achterland (Bunschoten-Spakenburg) in gevaar kan brengen.’



De verontreiniging van de Westdijk wordt derhalve niet voor 1 december opgeruimd wat de eis van de gemeente was.