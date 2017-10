Krant mogelijk later

1



3 oktober 2017 16:52



In verband met het 25-jarig bestaan brengt Spakenburg Paling een fraaie glossy uit.



Deze is gedrukt door De Bunschoter en wordt 4 oktober bezorgd met de woensdageditie van De Bunschoter.



Daardoor kan het voorkomen dat de krant wat later bezorgd. Sommige bezorgers kiezen ervoor om de glossy en krant separaat van elkaar te bezorgen vanwege het totaalgewicht van beide uitgaven.