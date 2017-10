Dit seizoen geen promotie naar Eerste Divisie

1



2 oktober 2017



Door de KNVB is besloten dat er dit én volgend seizoen geen promotie zal plaatsvinden van de Tweede Divisie naar de Eerste Divisie. Ook kan er geen club degraderen uit de Eerste Divisie.



Vertegenwoordigers van amateurvoetbal en betaald voetbal hebben overeenstemming bereikt over het te volgen traject naar vernieuwing van de voetbalpiramide. Deze kwestie kwam op de agenda nadat er afgelopen zomer alsnog onvoldoende draagvlak bleek voor enkele piramideafspraken, zoals de (extra) belofteninstroom, de verplichte promotie en de licentie-eisen.



Eerste stap in het traject is de aanstelling van twee verkenners die bij het amateur- en betaald voetbal de wensen in kaart gaan brengen. Op basis van hun bevindingen worden samen met alle betrokkenen nieuwe scenario’s ontwikkeld en afgestemd. Uiteindelijk moet dit leiden tot voorstellen waarover de bondsvergadering - bestaande uit amateur en betaald voetbal vertegenwoordigers - besluiten kan nemen. Dit traject moet eind maart 2018 zijn afgerond.



Het minimumaantal contractspelers in de Tweede en Derde Divisie wordt dit seizoen al versoepeld. Verder zal in het seizoen 2018/’19 een maximumaantal beloftenteams gelden in de Tweede Divisie, Derde Divisie en de Hoofdklasse. Hoe hiermee in het seizoen daarna moet worden omgegaan, is afhankelijk van de uitkomst van bovengenoemd proces.