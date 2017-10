Waterschap heeft plan van aanpak vervuilde Westdijk

1



Het waterschap is met een plan gekomen voor de vervuilde Westdijk. De gemeente had hier het waterschap tot 1 oktober de tijd voor gegeven.



Wethouder Menno Nagel zal het plan woensdagavond in de commissie Ruimte mondeling toelichten. De CAP laat weten het plan volledig openbaar te willen.



De Westdijk is over een lengte van de 2,5 kilometer vervuild. De bij de dijkverhoging gebruikte thermisch gereinigde grond bevat meer én andere zware metalen dan aangegeven op het bijgeleverde certificaat. Daarnaast blijkt dat zware metalen en hoge concentratie zouten vrijkomen die zich verspreiden in de bodem en het grondwater. Via het grondwater komt de verontreiniging ook in het oppervlaktewater terecht.



De GGD ziet een zeer gering gezondheidsrisico voor mensen. Wel heeft het waterschap waarschuwingsborden geplaatst en mogen dieren niet uit de sloot bij de dijk drinken.



De gemeente wil dat voor 1 december de verontreiniging wordt opgeruimd.