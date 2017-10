Roer vrachtschip breekt af

Schip veilig in de haven. (foto: Nesse Media)



1



Reageer



0 reacties



2 oktober 2017 17:5



Op het Eemmeer kwam maandag 2 oktober een schip in problemen gekomen doordat het roer was afgebroken.



De brandweer rukte daarom met spoed uit om het vrachtschip te ondersteunen. Uiteindelijk lukte het de bemanning van de boot om zelfstandig de boot naar de pier van de haven van Spakenburg te krijgen. Het niet duidelijk waardoor de roer is afgebroken.