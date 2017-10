’We hebben geduldig afgewacht’

1



Reageer



0 reacties



2 oktober 2017 19:7



Bert Steltenpool scoorde zaterdag twee keer voor Spakenburg in het duel tegen Quick Boys.



Op de vraag hoe belangrijk deze overwinning is, antwoordde de aanvaller: ,,Ik ben enorm blij met deze overwinning. We moeten deze wedstrijd niet gaan bagatelliseren, omdat 0-3 wellicht geflatteerd is. We hebben als team geduldig afgewacht en toegeslagen op de momenten dat het nodig was. Daar mogen we trots op zijn. Van tevoren wisten we dat dit een cruciale wedstrijd zou worden.''



Meer over het duel op Nieuw Zuid leest u in de Bunschoter van maandag 2 oktober. Voor een actie-abonnement, bel 299 79 99.