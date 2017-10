Niet blij met wissel

1



Reageer



0 reacties



2 oktober 2017 18:2



Sherwin Grot werd zaterdag in het duel tegen Jong Sparta, vroegtijdig naar de kant gehaald. De aanvaller was merkbaar niet blij met zijn wissel.



Trainer Willem Leushuis na afloop: ,,Dat Grot niet blij is dat hij gewisseld wordt, daar heb ik maling aan. Een speler moet nooit blij zijn dat hij gewisseld wordt, maar hoe ga je ermee om? Op de training zal hij een signaal moeten afgeven dat hij in de basis hoort.’’



Veel meer over het duel IJsselmeervogels-Jong Sparta leest u in de Bunschoter van maandag 2 oktober. Voor een actie-abonnement, bel 299 79 99.