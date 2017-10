Stille tocht herdenkt afgevoerde gevangenen Kamp Amersfoort

1



Reageer



0 reacties



9 oktober 2017 19:25



Met een Stille Tocht herdenkt Kamp Amersfoort op woensdag 11 oktober het grootste transport vanuit het concentratiekamp naar nazi-Duitsland. Ongeveer 1400 gevangenen werden op die dag in 1944 afgevoerd naar Neuengamme. Velen keerden niet terug.





Het is voor het eerst dat de Stille Tocht wordt georganiseerd. ,,We staan al vaak stil bij de honger en terreur in het kamp’’, aldus Carla Huisman van Kamp Amersfoort. ,,Met deze wandeling doen we meer recht aan de nagedachtenis aan tienduizenden die vanuit Kamp Amersfoort zijn doorgevoerd. We willen zichtbaar maken waar ze liepen en stilstaan bij hun lot, omdat we dat niet willen vergeten.’’



De wandeling start woensdag 11 oktober om exact 18.00 uur en duurt circa 90 minuten. Deelnemers krijgen een brandend kaarsje bij vertrek. Opgeven is noodzakelijk (via www.kampamersfoort.nl of telefonisch 033-4613129).



Voor veel gevangenen was Kamp Amersfoort het voorportaal van de dood: tienduizenden werden vanaf het station van Amersfoort afgevoerd naar kampen in nazi-Duitsland. Talloze keren liepen gevangenen van het station naar het kamp en vice versa. Het waren de enige momenten waarop inwoners van Amersfoort werden geconfronteerd met het leed in dat duistere kamp, dat lag weggestopt in de bossen aan de rand van de stad.



Nooit was de groep zo omvangrijk als op woensdag 11 oktober 1944. Op die dag vertrok om 18.00 uur, na een urenlang appèl, een groep van ruim 1400 gevangenen van het kamp naar het station. Daarvandaan werden ze met de trein afgevoerd naar het Noord-Duitse concentratiekamp Neuengamme. Onder hen waren 601 Puttenaren, van wie het merendeel aan ontberingen overleed.