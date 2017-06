Veel vragen over zaak Savannah

1



19 juni 2017 14:19



Er komen veel vragen binnen bij de Bunschoter waarom in de zaak Savannah sinds vorige week fors minder wordt gepubliceerd dan de weken ervoor.



De reden daarvan is dat de Bunschoter ervoor kiest in deze fase van het onderzoek hoofdzakelijk de officiële berichtgeving af te wachten.

Het is de redactie bekend dat er nog veel vragen leven, dat verschillende speculaties de ronde doen en dat diverse media wel over bepaalde zaken publiceren.

Politievoorlichter Bernard Jens licht desgevraagd toe dat het onderzoek nog gaande is en dat hij daarom echt niets over de zaak kan en wil vertellen. ,,We willen eerste alle informatie op tafel krijgen. Het allerbelangrijkste is dat we de ouders kunnen vertellen wat er gebeurd is.’’

In de zaak Savannah zit een 16-jarige verdachte uit Den Bosch vast. Hij stond via sociale media met het slachtoffer in contact, zoveel is wel duidelijk. Voorts zijn er camerabeelden waarop het slachtoffer en een jongen ter hoogte van de plaats delict te zien zijn op de middag dat Savannah vermist raakte.