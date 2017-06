Hitteplan geactiveerd in Midden en Zuid Nederland

1



19 juni 2017 13:23



Vandaag is het hitteplan geactiveerd voor de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.



KNMI heeft code geel afgekondigd voor deze provincies. Het RIVM roept op om regionale hittplannen te activeren en extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen te beperken.



Het hitteplan moet vooral problemen voor ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht beperken. Deze mensen zijn extra kwetsbaar bij hoge temperaturen. Het RIVM roept op om in de genoemde provincies extra aandacht te besteden aan deze kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen door het warme weer zo veel mogelijk te beperken.



Maatregelen tegen de zon en de hitte:

- voldoende drinken;

- dunne kleding dragen die wel enige bescherming biedt tegen verbranding door de zon;

- zonnebrandcrème aanbrengen op de huid;

- in de schaduw blijven;

- lichamelijke inspanning in de middag beperken;

- houd de woning koel door tijdig gebruik van zonwering, ventilator of airconditioning;

- let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.