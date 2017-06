Vulpunt brandstof in groenstrook

1



19 juni 2017 17:1



Eind vorig jaar is er grond verkocht voor de realisatie van een tankstation aan het Steenland 2 op het bedrijventerrein Haarbrug Zuid.



Vanuit het oogpunt veiligheid en in relatie tot de omliggende bebouwingen is het niet mogelijk om het vulpunt voor de LPG tank op eigen terrein te plaatsen. Partijen hebben overeenstemming bereikt om het vulpunt ten behoeve van LPG/Propaan, diesel, benzine en overige brandstoffen in de groenstrook aan de overzijde van de straat te plaatsen, nabij de entree van het bedrijventerrein Haarbrug Zuid. Aangezien sprake is van openbare grond is het niet gewenst deze grond te verkopen. Er zal voor deze strook een recht van opstal worden gevestigd.