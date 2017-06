Zwem4Daagse in De Duker

1



19 juni 2017 11:59



Na het grote succes van vorig jaar wordt er uiteraard ook in 2017 weer de Heinen & Hopman Zwem4Daagse georganiseerd.



De Zwemvierdaagse gaat vanavond van start en duurt tot en met vrijdag 30 juni. Je kunt elke avond meedoen van 18.00-20.30 uur. De vierdaagse wordt gehouden in zwembad De Duker.

Er kan gekozen worden uit twee afstanden welke verdeeld wordt over de vier dagen:

1.000 meter (250 meter per dag)

2.000 meter (500 meter per dag)

Je hebt dus 5 avonden de kans om 4x de gekozen afstand de te halen. Lukt je dit? Dan krijg je de welverdiende medaille aan het eind van de week!

Jong en oud, goede zwemmers of juist niet. Maakt allemaal niet uit. Iedereen kan meedoen! Je zwemt in jouw eigen tempo de afstand waar jij je prettig bij voelt!

De inschrijfkosten bedragen € 8,50 per persoon.