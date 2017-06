Verbranding door zon nog aan orde van de dag

1



19 juni 2017



Nederlanders kunnen nog wel een lesje zonkennis gebruiken. Bijna driekwart (72%) weet het verschil niet tussen UVA- en UVB-straling.



Ook geeft 85 procent van de Nederlanders aan nooit de zonkracht te raadplegen. En dat terwijl de sterkte van de zon de afgelopen tijd record na record verbreekt en daarmee de schade voor de gezondheid vergroot. Dit blijkt uit het Nationaal Zonrapport uitgegeven door UV-Fashions op basis van onderzoek door PanelWizard onder ruim 1000 Nederlanders.



Verbranding door de zon is nog aan de orde van de dag. Bijna elke Nederlander is weleens verbrand (94%). Ruim de helft van de Nederlanders (54%) verbrandde het afgelopen jaar nog. In 18 procent van die gevallen ging het om een zware verbranding. Niet gek want we zonnen graag nog tussen 12.00 uur en 15.00 uur (57%) en smeren in de meeste gevallen niet om de twee uur met zonnebrandcrème (64%).



“Ergens leeft het idee nog dat het allemaal wel meevalt met de gevolgen van verbranding door de zon”, vertelt Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding. “Zonverbranding op jonge leeftijd vergroot de kans op huidkanker op latere leeftijd. Huidkanker is inmiddels de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Daarom zeggen wij: geniet van de zon, maar denk altijd aan `Smeren, kleren, weren`. Smeer je iedere twee uur in, denk aan UV-werende kleding en zoek af en toe de schaduw op. Zeker met een hoge zonkracht.”



Kinderen zijn extra gevoelig voor zonneschade. Kinderen die voor het achttiende levensjaar verbranden, hebben twee keer zoveel kans om later huidkanker te ontwikkelen. Veel Nederlandse ouders (62%) zijn hier nog niet van op de hoogte. Wel maken ouders zich tijdens een stranddag zorgen over de zonbescherming van hun kind (72%). Veel ouders staan dan ook positief tegenover UV-werende kleding voor kinderen en denken dat het gebruik hiervan de komende jaren toeneemt (57%). Een derde (31%) vindt dat ouders hun kinderen vaker UV-werende kleding zouden moeten aantrekken. En dat is geen overbodige luxe, gezien bijna twee derde van de Nederlandse kinderen (63%) nog weleens verbrandt.