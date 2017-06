Robby Holder naar TEC

1



Reageer



0 reacties



17 juni 2017 19:51



Robby Holder speelt volgend seizoen voor tweededivisonist TEC uit Tiel.



De 24-jarige aanvaller kwam met hoge verwachtingen naar Spakenburg, maar maakte die verwachtingen geen moment waar. Hij scoorde de voorbije voetbaljaarhang slechts drie keer en stond vaak niet in de basiself.

Hij had nog een doorlopend contract bij Spakenburg, maar dat werd ontbonden. Komend seizoen treft hij onder meer IJsselmeervogels in de Tweede Divisie.