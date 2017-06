Jasper Waalkens naar Spakenburg

1



Reageer



0 reacties



16 juni 2017 20:13



De selectie van Spakenburg bestaat volgend seizoen ook uit Jasper Waalkens. De 28-jarige middenvelder komt over van Almere City.



Waalkens doorliep de jeugdopleiding van PSV en werd in 2008 uitgeroepen tot beste voetballer van de landelijke A-jeugdcompetitie. In 2009 vertrok hij en droeg de voetballer achtereenvolgens de shirts van Willem II, Eindhoven, Fortuna Sittard, NEC en Almere City.



Volgens Martijn Koelewijn van de technische commissie is Jasper Waalkens zeer behendig en kan hij mede door zijn ervaring als aanvallende middenvelder het verschil maken.