Daling WW-uitkeringen in Bunschoten

1



Reageer



0 reacties



16 juni 2017 9:59



Het aantal lopende WW-uitkeringen bedraagt eind mei 2017 voor de regio Amersfoort 6.988 en voor de regio Midden-Utrecht 17.266 uitkeringen.



Dit zijn respectievelijk 165 (2,3%) en 426 (2,6%) WW-uitkeringen minder dan een maand eerder. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling van het aantal WW-uitkeringen voor de regio Amersfoort en Midden-Utrecht respectievelijk 9,2% en 10,6%.

In Bunschoten ontvingen in mei 294 inwoners een WW-uitkering. Een daling van 5,2% ten opzichte van april (310) en een daling van 14,3% ten opzichte van mei 2016 (343).