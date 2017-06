Langer lenen en andere openingstijden tijdens zomervakantie

1



Reageer



0 reacties



15 juni 2017 17:7



Van vrijdag 16 juni tot maandag 31 juli verdubbelt de Bibliotheek Eemland de uitleentermijn van boeken, dvd’s en cd’s.



U mag uw materialen dan geen drie, maar zes weken in huis hebben. Zo hoeft u tijdens uw vakantie niet aan verlengen of terugbrengen te denken!



De vestigingen in Het Eemhuis, Hoogland, Baarn, Bunschoten en Leusden zijn tijdens de zomervakantie op de normale tijden geopend.