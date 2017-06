Spakenburg en GVVV ronden zaak De Wolf af

1



15 juni 2017 14:47



De overgang van John de Wolf naar Spakenburg, die nog een doorlopend contract had bij GVVV, is nadat de nodige stof was opgewaaid, afgerond.



In Veenendaal was men not amused over de handelwijze van Spakenburg. Donderdag blijken de plooien te zijn gladgestreken tussen de betrokken partijen. Er heerst bij iedereen tevredenheid over de afhandeling van deze verrassende transfer.