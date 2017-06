Veel havo/vwo-klanten in Bunschoten

1



Reageer



0 reacties



15 juni 2017 15:54



Ruim de helft van de basisschoolverlaters is in 2016 overgestapt naar havo/vwo.



Dat leert de grafiek op www.allecijfers.nl. Op deze website worden alle cijfers bijgehouden én ook vergeleken met de provincie en het land.

Van de leerlingen die in 2016 overstapten van de basisschool naar de middelbare school ging 51,6% (126 van de 244) naar havo/vwo. 28,7% ging naar het vmbo en 19,7% naar het praktijk-, speciaal-, beroeps- of kaderonderwijs.