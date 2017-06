Kinderen benaderd door naakte man

1



Drie meisjes, gebruikers van de smartphone-app musical.ly, zijn recent live door een volledig naakte man benaderd.



Een ouder van een leerling uit de bovenbouw trok hierover deze week aan de bel bij de leiding van de Van Amerongenschool.



In een schrijven aan ouders wordt voor de app gewaarschuwd en verzocht in gesprek te gaan met hun kind(eren).



