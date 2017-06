Shanon Carmelia verliest van Canada

1



14 juni 2017 11:2



Curaçao speelde dinsdag 13 juni een oefeninterland in en tegen Canada.



In het Stade Saputo in Montréal verloor het elftal van trainer Remco Bicentini met 2-1, na een 1-1-ruststand. De winnende treffer voor Canada viel drie minuten voor tijd.

Shanon Carmelia (IJsselmeervogels) viel een kwartier voor tijd in voor Leandro Bacuna (Aston Villa).