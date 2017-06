Beeldbepalend kunstwerk voor Meander

Onthulling kunstwerk. (foto: Frank Noordanus)



14 juni 2017



,,Dit ziekenhuis is gebouwd vanuit de filosofie van de healing environment. Ruimte, licht en groen zijn enorm belangrijk. Kunst is een heel goede aanvulling daarop’’, ze



i



Frank de Reij, voorzitter van de raad van bestuur van Meander, bij de officiële onthulling van het gele kunstwerk LUCE.



,,Drie jaar geleden is Meander geopend, maar er ontbrak nog iets. Maar nu hebben we een beeldbepalend kunstwerk voor onze deur.’’



Uit respect voor de familie en nabestaanden van de overleden Savannah en Romy kreeg het programma van de onthulling een sober karakter.



Het beeld van kunstenaar Nick Ervinck werd onthuld door Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort, en Iet van Albada, reumatoloog, namens de kunstcommissie van het ziekenhuis.