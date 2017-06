Zomermarkt De Haven

1



14 juni 2017 8:36



De Haven kent een lange traditie van het jaarlijkse Tuinfeest. In de maand juni werd voor dit Tuinfeest een stuk weg afgezet van de Gerbrandysingel en omgetoverd tot een gezellige markt. De editie van het Tuinfeest 2017 wil de organisatie in een ander jasje steken. ,,Daarvoor hebben we nagedacht over de naam, de locatie en de invulling'', zegt een woordvoerder.



,,We nodigen u hartelijk uit om op woensdag 21 juni de Zomermarkt te bezoeken, als voortzetting van het jaarlijkse Tuinfeest. De Zomermarkt wordt gehouden in de tuin van De Haven en is geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Vanuit de nieuwe Brasserie ontvangen we u graag op het terras, waar u koffie, thee en frisdrank kunt kopen.’’

Op het Tuinfeest is er van alles te koop in diverse kramen. Verder kunt u een ritje maken op de Duofiets. Voor de kinderen is er een springkussen, gymvereniging Agilitas zal verschillende demonstraties verzorgen en het Spakenburgs Visserskoor verzorgt een spetterend optreden als afsluiting van de markt.