Oplichter opgepakt bij Apeldoorn

13 juni 2017 16:14



De laatste weken was meesteroplichter en psychopaat Steve, alias Bas van Dalen in ons dorp aanwezig. Hij loog en bedroog alles bij elkaar en stal ook diverse zaken.



Zaterdagmiddag rond halfeen, toen het te heet onder zijn voeten werd, stal hij de witte Fiat Punto van Paulien Mol en ging er vandoor.

Deze oplichter logeerde in de B&B van Catrien Vedder zonder te betalen, zette bottereigenaren tegen elkaar op en toonde opvallende interesse voor de botter HK 60 van Jan Schuurman. Die wilde hij wel kopen, zo gaf hij aan.

Deze man is al jaren bezig met zijn oplichtingspraktijken in Nederland en België.

Vanmiddag ging hij echter weer eens voor de bijl. Hij reed door een kentekencontrole bij Apeldoorn. Gelukkig was er een surveillanceauto in de buurt. De politie reed hem klem en nam hem mee naar het bureau in Apeldoorn.