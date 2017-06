John de Wolf nieuwe trainer Spakenburg

John de Wolf. (bron: website GVVV)



13 juni 2017 12:22



Spakenburg heeft in John de Wolf een nieuwe trainer gevonden. De 54-jarige De Wolf komt per direct over van GVVV en tekent een contract voor twee jaar.



,,De Wolf is een trainer met enorm veel ervaring en past met zijn karakter uitstekend bij onze clu

b'', zegt

Martijn Koelewijn namens de Technische Commissie.