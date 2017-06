Belterman terug bij eerste liefde

1



12 juni 2017 16:30



Via RKZVC en de Voetbalacademie Twente kwam Joey Belterman in het betaalde voetbal terecht.



Hij speelde 69 duels voor Heracles Almelo en FC Den Bosch. Vorig seizoen was hij actief voor Spakenburg. De 23-jarige Belterman keert terug op het oude nest. Komend seizoen speelt hij weer voor zondageersteklasser RKZVC uit Zieuwent (Achterhoek).