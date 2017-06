Aanhoudingen in uitgaanscentrum

1



12 juni 2017 15:14



In de nacht van zaterdag op zondag zijn in het uitgaanscentrum van Spakenburg drie volwassenen en een minderjarige aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel of vordering.



Het komt erop neer dat ze de aanwijzingen van de politieagenten in het horecagebied niet opgevolgd hebben en daarvoor krijgen ze een bekeuring.