Dominee Werrie neemt beroep aan

12 juni 2017 11:21



De Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg had een beroep uitgebracht op ds. R. M. Werrie, predikant van de Protestantse Gemeente van Beusichem en Zoelmond.



Hij heeft dit beroep aangenomen, zo werd zondagochtend meegedeeld aan de gemeente van Bunschoten-Spakenburg.

Ds. Werrie is 37 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen. Beusichem-Zoelmond is zijn eerste gemeente.

Hij voorziet in de vacature die ontstaan is na het vertrek van ds. A. Priem, vorig jaar juni.