IJsselmeervogels onder 19-1 naar derde divisie

10 juni 2017 20:15



IJsselmeervogels onder 19-1 is na de degradatie van vorig jaar weer terug in de derde divisie.



Zaterdag werd in de finale Gemert met 2-0 opzij gezet.

Voor de doelpunten tekenden Jan Vedder en Cem ter Burg.