Kerkdiensten zondag 11 juni

10 juni 2017 15:5



Oud Geref. Gem. in Ned.

09.30 uur Leesdienst

18.30 uur Leesdienst



Hervormde Gemeente

09.30 uur ds. R. van der Spoel, Amersfoort, themadienst

19.00 uur ds. J. Bogerd



Chr. geref. kerk De Fontein

09.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn

16.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn



Chr. geref. kerk Eemdijk

09.30 uur ds. S. Griffioen

19.00 uur ds. S. Griffioen



Geref. kerk Adventkerk

09.30 uur ds. C.W. Hoek, HA

19.00 uur ds. C.W. Hoek, HA



Geref. kerk Zuiderkerk

09.30 uur ds. T. Noort, HA

19.00 uur ds. T. Noort, HA



Geref. kerk Eemdijk (Vaartkerk)

10.00 uur ds. R.J. van Elderen, HA

19.00 uur ds. R.J. van Elderen, HA



Geref. kerk (vrijg.) Noorderkerk

09.30 uur ds. H. Sj. Wiersma, HA

19.00 uur ds. H. Pathuis, HA



Geref. kerk (vrijg.) Maranathakerk

08.30 uur ds. S.M. Alserda, HA

10.30 uur ds. S.M. Alserda, HA

16.30 uur ds. L.R.J. Kramer, HA

19.00 uur ds. L.R.J. Kramer, HA



Geref. kerk (vrijg.) Petrakerk

09.30 uur ds. H. Pathuis, HA

19.00 uur ds. J.J. Schreuder, HA



Geref. kerk (vrijg.) Immanuelkerk

09.30 uur ds. M.K. Drost, HA

16.30 uur ds. J. Janssen, HA



Geref. kerk (vrijg.) Eemdijk

09.30 uur ds. W. Hoorn

19.00 uur ds. W. Hoorn



Ned. Geref. kerk Westerkerk

09.30 uur ds. M. van der Klis, HA

19.00 uur ds. J. Winter, HA



Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5

Locatie: Kuyperstraat 20

10.00 uur, spreker: Spreker namens Open Doors



Evangelie gemeente De Reddingsark

Locatie: Oostwende College

09.45 uur, spreker: C. Brussel



Christusgemeente The Lighthouse

Locatie: De Samenklank

10.00 uur, spreker: Joshua Kotadiny



Uitzending LOS

Vaartkerk, GK