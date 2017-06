Ahrens en Spakenburg verscheuren contract

1



Reageer



0 reacties



9 juni 2017 20:33



Mike Ahrens voetbalt volgend seizoen weer voor DVS ‘33.



De middenvelder had een doorlopend contract bij Spakenburg, maar op zijn verzoek is besloten dit te verscheuren.



Ahrends tekende vorig jaar een contract voor één seizoen en lichtte in december 2016 de optie voor nog een jaar. Op dat moment speelde Ahrens regelmatig in de basis, maar raakt deze plek weer kwijt. De middenvelder verwacht bij zijn oude club meer aan spelen toe te komen.