Krul kiest voor nieuw voetbalavontuur

9 juni 2017 19:49



Keeper André Krul vertrekt bij Spakenburg.



De voetbalnomade kiest voor een nieuw voetbalavontuur, waarschijnlijk in het buitenland.



De doelman kwam in de winterstop bij de blauwen om het keepersprobleem op te lossen. Hij liet in de wedstrijden een prima indruk achter. Desondanks degradeerde Spakenburg naar de Derde Divisie.